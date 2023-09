Fineqia schließt letzte Tranche der Privatplatzierung in einer fast 1,5-fach überzeichneten Finanzierungsrunde ab

Vancouver, BC. (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das "Unternehmen"

oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), ein im Bereich

digitaler Assets und Fintech-Investitionen tätiges Unternehmen, meldet den

Abschluss seiner ohne Vermittler durchgeführten Privatplatzierung (das

"Angebot") über die dritte und letzte Tranche, die das ursprüngliche Ziel

übertroffen hat. Ursprünglich wollte das Unternehmen 1 Million CAD aufnehmen,

aber aufgrund des großen Interesses von Investoren hat es sein Ziel

überschritten und 1.454.598,61 CAD aufgenommen.



Das Unternehmen hat 55.015.836 Einheiten (die "Einheiten") emittiert, um einen

Bruttoerlös von 550.158,36 CAD und die Umwandlung von Fremdkapital in Höhe von

5.000 CAD in dieser Tranche zu erzielen. Diese Runde folgt auf den Abschluss der

zweiten Tranche des Unternehmens am 15. August 2023 über 309.696 CAD und der

ersten Tranche am 30. Juni 2023 über 594.744,25 CAD.