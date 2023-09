Die Jugendherbergen behaupten sich in schwierigen Zeiten - Hauptversammlung in der Jugendherberge Trier (FOTO)

Trier (ots) - Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwarten in

2023 über 950.000 Übernachtungen. 100.000 mehr als in 2022. Damit können sich

die Jugendherbergen in schwierigen Zeiten behaupten, so der Präsident des

Verbandes, Karl Peter Bruch.



Dennoch sind die Zeiten nicht einfach und nach der Corona-Krise sind neue

Herausforderungen zu bewältigen. Die Energiekrise, die Inflation mit stark

steigenden Preisen und Kosten in allen Bereichen, machen den Jugendherbergen zu

schaffen. Explodierende Kosten können nicht in diesem Umfang an die Gäste

weitergegeben werden. Von den Jugendherbergen erwartet man ein preiswürdiges

Angebot, zumal es die Jugendherbergsgäste sind, die besonders unter der

Inflation zu leiden haben. Hinzu kommen vorgesehene Einsparungen im

Bundeshaushalt bei der Jugend- und Familienarbeit und bei der

Investitionsförderung der Jugendherbergen.