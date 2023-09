VAPORESSO stellt auf der InterTabac 2023 seine neuesten Produkte vor

DORTMUND, Deutschland, 16. September 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, die führende Marke der Vaping-Branche, stellt seine neuesten Innovationen auf der InterTabac vor, der weltweit größten Messe für Tabakprodukte und Raucherzubehör. Vom 14. bis 16. September werden am Stand B12 die neuen Angebote der ARMOUR-, LUXE- und XROS-Serien von VAPORESSO vorgestellt, die eine Fülle neuer Funktionen als Vorreiter in der Vaping-Technologie bieten und den Benutzern ermöglichen, bei jedem Zug besten Geschmack zu genießen.

ARMOUR Max und ARMOUR S wurden von Grund auf so konzipiert, dass sie eine angenehmere und einfachere Erfahrung für Direct-to-Lung (DTL)-Vaporizer bieten. Sie haben einen kompakteren Formfaktor, bieten aber eine längere Vaping-Zeit. Eine minimalistische und robuste Push-to-Open Batterieabdeckung hebt den Komfort auf eine neue Ebene und optimiert sowohl den Batterieaustausch und das Ladeerlebnis und bietet gleichzeitig weiteren Schutz. Das Herzstück des ARMOUR ist der AXON-Chipsatz, der eine breite Palette von Modi für eine professionelle Vaping-Erfahrung bietet. Ein TFT-Bildschirm kombiniert mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche sorgt für Klarheit und Benutzerfreundlichkeit und ist sowohl für erfahrene als auch für neue Vapers leicht zugänglich.

Neben der Produktreihe ARMOUR hat VAPORESSO ebenfalls zwei neue Mitglieder der LUXE Q-Familie vorgestellt: LUXE Q2 und Q2 SE. Beide Produkte verfügen über ein schlankes Design mit einer Lederoberfläche, die ein schweiß- und schmierfreies Grifferlebnis bietet. Sie werden von der COREX-Wärmetechnik und dem AXON-Chipsatz von VAPORESSO angetrieben und verfügen über einen anpassbaren Luftstrom, der es den Benutzern ermöglicht, die Geräte ihrem Stil und ihren Bedürfnissen anzupassen. Die Kompatibilität mit den LUXE Q-Pods bietet denjenigen, die Nikotinsalz und Freebase-E-Liquids bevorzugen, alle Möglichkeiten.

Der Stand von VAPORESSO war mit seiner innovativen und ansprechenden Präsentation ein lebhaftes Zentrum des Geschehens und zog im Laufe der dreitägigen Veranstaltung einen ständigen Besucherstrom an. Die Begeisterung und das Interesse am Stand waren offensichtlich, wobei eine beträchtliche Anzahl von Teilnehmern ein starkes Interesse an den neuesten Produktangeboten der Marke bekundete.

