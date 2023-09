"Nationale Schönheit schmückt den Himmel und färbt die Welt gemeinsam" Der 3. Internationale Chinesische Wettbewerb für Chinesisches Bekleidungsdesign wird in Mailand, Italien, für Aufsehen sorgen

Der Internationale Chinesische Wettbewerb für Chinesisches Bekleidungsdesign wurde bereits drei Mal erfolgreich durchgeführt und hat fast zehntausend potenzielle Teilnehmer hervorgebracht, was ihn zu einer goldenen Keimzelle für die globale Modedesigngemeinschaft macht. Die aktuelle Ausgabe des Wettbewerbs wird von der All-China Federation of Returned Overseas Chinese geleitet und gemeinsam vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Shandong, dem Bildungsministerium der Provinz Shandong, dem Nishan World Confucianism Center und der Shandong People's Foreign Friendship Association ausgerichtet. Die Veranstaltung wird von der China Fashion Association, der Shandong Federation of Returned Overseas Chinese, der Shandong Radio and TV Station und der Shandong Fashion Design Association gemeinsam mit dem China Culture and Fashion Institute, der Italy China Council Foundation, dem Beijing Institute of Fashion Technology und der Yantai Tayho Advanced Materials Group Co, Ltd. ausgerichtet. Das ADI Design Museum trägt mit vollem Einsatz zur Durchführung der Veranstaltung bei. Gleichzeitig wird die Veranstaltung auch von der Handelskammer Mailand-Wenzhou unterstützt.

Die Preisverleihung des 3. Internationalen Chinesischen Wettbewerbs für Chinesisches Bekleidungsdesign in Mailand wird der Welt den liebenswürdigen und harmonischen Lebensstil Chinas vor Augen führen, der östliche Ästhetik und westliche Mode miteinander kollidieren lässt und eine prächtige Sinfonie ethnischer Kostüme hervorbringt.

