EZB – die letzte Zinserhöhung?

Frage 1:

Vanyo Walter, Sie sind seit mehr als 20 Jahren im Asset-Management tätig und nun beim Multi-Asset-Broker RoboMarkets. Spannender könnte der Start bei einem Broker, der unter anderem auf den Währungsmarkt spezialisiert ist, kaum sein, oder?

Vanyo Walter:

In der Tat, Notenbank- und Zinsentscheidungen sind für unsere Kunden ohnehin spannende Wegmarken. 2023 gilt dies umso mehr, da die Zinserhöhungen sowohl bei der US-Notenbank als auch bei der EZB dynamisch daherkommen. Die jüngste Erhöhung der EZB war ein wichtiger Schritt, der auf einen Kompromiss innerhalb der Zentralbank hindeutet. Die Kommunikation der EZB signalisiert, dass dies vorerst die letzte Zinserhöhung sein könnte.

Frage 2 – fängt man die Inflation so ein?

Vanyo Walter:

Die Inflationsprojektionen wurden nach oben revidiert, hauptsächlich aufgrund steigender Ölpreise. Gleichzeitig wurden die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert. Dies deutet auf einen möglichen Kurswechsel der EZB hin. Die Märkte werden die Kommunikation aus dem Frankfurter Osten genau beobachten.

Frage 3 :

Blicken wir auf das zweite große Thema dieser Tage – den Börsengang des Chipdesigners Arm. Er ist erfolgreich gestartet. Bleibt Tech das Maß aller Dinge?

Vanyo Walter:

Der erfolgreiche Börsengang von Arm ist ein gutes Zeichen, insbesondere in der Technologiebranche. Arm spielt eine entscheidende Rolle in der Chipindustrie und ist in vielen Smartphones präsent. Der Börsengang gilt als Test und könnte den Weg für weitere Technologieunternehmen ebnen. Die Tatsache, dass die Aktie weit über dem Ausgabepreis gehandelt wird, zeigt das Interesse der Investoren an diesem Sektor.

Frage 4:

Wir sehen im September 2023 nun die extreme Seltenheit, dass die Volatilität im Markt auf Tiefstlevel notiert. Wie gehen Ihre Kunden damit um?

Vanyo Walter:

Für aktiven Handel ist ein Mehr an Volatilität für viele Trader erfreulich. Das US-Barometer VIX liegt mit unter 13 nun auf dem tiefsten Stand seit Januar 2020 und damit der Phase vor der großen Corona-Krise. Ungewöhnlich ist dies vor allem auch, weil der September eigentlich ein guter Monat für Volatilität ist. Die Statistik zeigt aber auch, dass solche Phasen nicht allzu lange anhalten. Der VIX ist nun 118 Handelstage unter dem Level von 20 beziehungsweise konnte dieses Level nicht nachhaltig knacken – eine extreme Seltenheit.

Frage 5:

Zum Schluss eine persönliche Frage: Sie sind am Mittelrhein, in der Nähe von Koblenz, geboren. Erwacht bei Ihnen Lokalpatriotismus, wenn Sie an den Börsengang von Birkenstock in den USA denken?

Vanyo Walter:

Birkenstock ist als Unternehmen in unserer Heimat natürlich präsent und der Erfolg der Firma erfreut durchaus. Man sieht nicht jeden Tag eine Firma aus der Region, die mit einem angepeilten Börsenwert von acht Milliarden den Sprung aufs Parkett schafft. Ich wünsche Birkenstock, dass die Übung auch gelingen wird.