Dax startet stark in den Handelstag - EZB und positive Vorgaben aus den USA und China sorgen für Auftrieb

Der Dax wird voraussichtlich stark in den Handelstag starten, nachdem die Europäische Zentralbank dem deutschen Leitindex am Vortag Auftrieb verliehen hat. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 15.911 Punkte. Insgesamt hat der Dax in dieser Woche wieder ins Plus gedreht, nachdem er zuvor mehrere Wochen in Folge Verluste verzeichnet hatte.Experten gehen davon aus, dass der straffe Zinserhöhungszyklus nach zehn aufeinanderfolgenden Erhöhungen vorerst ein Ende gefunden hat. Dies könnte sich positiv auf den Aktienmarkt auswirken. Allerdings könnte es aufgrund des großen Verfalls an den Terminbörsen vor dem Wochenende noch zu größeren Schwankungen kommen.Die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sind jedoch recht gut. Starke US-Einzelhandelsumsätze haben gezeigt, dass der Konsum trotz hoher Inflation robust geblieben ist. Auch aus China gibt es positive Konjunkturdaten, mit einem stärker als erwarteten Anstieg des Einzelhandelsumsatzes und der Industrieproduktion.Die Inflationsdaten aus den USA haben die Erwartungen des Marktes bestätigt, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen wird. Der weitere Rückgang der Kernrate der Inflation wird positiv bewertet. Allerdings drohen weitere Preisschübe durch steigende Versicherungskosten für Autos und im Bereich der Krankenversicherung.Ein möglicher Streik in der amerikanischen Autobranche könnte ebenfalls Auswirkungen auf die Inflation haben. Die Gewerkschaftsmitglieder haben für eine Arbeitsunterbrechung bei General Motors, Ford Motor und Stellantis gestimmt, falls keine Einigung über Löhne und Rentenpläne erreicht wird. Heute läuft der aktuelle Vierjahresvertrag aus, und es muss eine Einigung erzielt werden, um längere Ausfälle und Lieferengpässe zu vermeiden.Am Nachmittag steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. Es wird erwartet, dass die EZB angesichts der eingetrübten Wirtschaftsdaten in den vergangenen Monaten vorerst keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen wird. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat bereits angedeutet, dass sie vorerst pausieren möchte.Der Deutsche Aktienindex (Dax) befindet sich derzeit im Korrekturmodus. Ein Rutsch unter die Sommertiefs und weiter auf 15.303 Punkte würde charttechnisch betrachtet die Bodenbildung aus dem Frühjahr bestätigen. Allerdings könnte ein weiterer Rückgang des Dax viele negative Auswirkungen haben. Die Saisonalität deutet bis Anfang Oktober abwärts.Insgesamt bleibt die Lage an den Finanzmärkten weiterhin unsicher. Anleger sollten daher vorsichtig sein und die Entwicklungen genau beobachten.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 15.874PKT gehandelt.