Birkenstock steigert Umsatz trotz Gewinnrückgang - Börsengang in den USA geplant

Der Sandalen-Hersteller Birkenstock hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert. Vor allem Preiserhöhungen trugen zu diesem Wachstum bei. Laut einem Börsenprospekt, der vor dem geplanten Börsengang des Unternehmens veröffentlicht wurde, erzielte Birkenstock einen Umsatz von rund 1,12 Milliarden Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 921 Millionen Euro. Allerdings sank der Gewinn von Birkenstock im gleichen Zeitraum um ein Viertel auf 103,3 Millionen Euro. Dies war hauptsächlich auf ungünstige Wechselkurse zurückzuführen.Birkenstock kündigte am Dienstag seinen Börsengang in den USA an. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als "Erfinder des Fußbetts" und erlangte zuletzt Aufmerksamkeit durch einen Auftritt seiner Sandalen im erfolgreichen "Barbie"-Film.Seit 2021 ist die Beteiligungsgesellschaft L Catterton der Hauptanteilseigner von Birkenstock. L Catterton ist mit dem Luxuskonzern LVMH und dessen milliardenschwerem Chef Bernard Arnault verbunden. Nach dem Börsengang wird L Catterton die Kontrolle über Birkenstock behalten.Die britische Investmentbank Barclays hat LVMH, den Luxuskonzern, von "Overweight" auf "Equal Weight" herabgestuft und das Kursziel von 932 auf 835 Euro gesenkt. Die Analystin Carole Madjo hat in einer Branchenstudie den europäischen Luxusgütersektor von "Positive" auf "Neutral" herabgestuft. Sie erwartet ein enttäuschendes Umsatzwachstum aufgrund der schwachen chinesischen Konjunktur und sieht die Margen in Gefahr. Obwohl die meisten Risiken bereits eingepreist seien, sollten Anleger aufgrund des begrenzten Ergebnispotenzials selektiv vorgehen. Madjo empfiehlt weiterhin Hermes, Moncler, Prada und Richemont als bevorzugte Titel mit "Overweight". Bei LVMH fehlen ihrer Meinung nach kurzfristige Kurstreiber.Insgesamt scheint Birkenstock trotz des Gewinnrückgangs und der Herabstufung von LVMH gute Aussichten für den geplanten Börsengang zu haben. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz deutlich steigern und hat mit L Catterton einen starken Hauptanteilseigner an seiner Seite. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Börsengang entwickeln wird und ob Birkenstock weiterhin erfolgreich sein wird.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 762,6EUR gehandelt.