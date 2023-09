Ölpreise auf höchstem Stand seit November 2022 - Knappes Angebot treibt Preise weiter an

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November stieg auf 93,48 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,61 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Brentpreis erreichte damit den höchsten Stand seit November 2022. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um 1,51 Dollar auf 90,04 Dollar und erreichte ebenfalls ein neues Zehn-Monats-Hoch.Der Preisauftrieb am Ölmarkt wird weiterhin durch das knappe Angebot bestimmt. Saudi-Arabien und Russland liefern seit einiger Zeit deutlich weniger Öl als üblich, und sie haben kürzlich ihre Kürzungen bis Jahresende verlängert. Offiziell soll der Markt im Gleichgewicht gehalten werden, aber faktisch dient die Strategie der Preiserhöhung.Am Mittwoch hatten sowohl das Ölkartell OPEC als auch die US-Behörde EIA vor einem zu geringen Ölangebot gewarnt. Die Internationale Energieagentur (IEA) erklärte, dass es in der zweiten Jahreshälfte ein Angebotsdefizit von durchschnittlich 1,2 Millionen Barrel pro Tag geben werde. Die OPEC rechnet sogar mit einem täglichen Defizit von mehr als drei Millionen Barrel im vierten Quartal, was das größte Defizit seit mindestens einem Jahrzehnt wäre.Am Freitag setzte sich der Preisauftrieb am Ölmarkt fort. Der Brent-Preis stieg auf 94,63 US-Dollar pro Barrel, während der WTI-Preis auf 91,15 Dollar stieg. Die Aussicht auf einen unterversorgten Ölmarkt bis Jahresende stützt die Ölpreise weiterhin. Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland halten ihre Lieferungen knapp, und die IEA rechnet ebenfalls mit einem zu geringen Ölangebot im Jahresverlauf.Einige Analysten bleiben jedoch skeptisch und verweisen auf Konjunktur- und Nachfragesorgen, die die Preise in Schach halten könnten. Zudem sind die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche deutlich gestiegen.Am Freitag erreichten die Ölpreise erneut die höchsten Stände seit November. Der Brent-Preis lag bei 94,29 Dollar pro Barrel, während der WTI-Preis bei 90,81 Dollar lag. Das knappe Angebot dominiert weiterhin die Marktlage, während die Energienachfrage hoch bleibt. Solide Wirtschaftsdaten aus China deuten sogar darauf hin, dass die Nachfrage noch weiter steigen könnte.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 93,70USD gehandelt.