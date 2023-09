Volkswagen streicht Hunderte Stellen in Zwickau - Elektromobilität bleibt dennoch Priorität

Volkswagen wird Hunderte von Stellen in seiner E-Auto-Fabrik in Zwickau abbauen. Das Unternehmen gab bekannt, dass 269 befristete Verträge, die nach zwölf Monaten auslaufen, nicht verlängert werden. Auch der Schichtbetrieb müsse voraussichtlich angepasst werden. Als Grund wurde die "aktuelle Marktsituation" genannt, da Kunden aufgrund hoher Inflation und zurückgehender Kaufprämien bei Elektroautos zurückhaltend sind. Es wird befürchtet, dass weitere befristet Beschäftigte ein ähnliches Schicksal erleiden könnten. Volkswagen betonte jedoch, dass das Zwickauer Werk nicht zur Disposition stehe und weiterhin in die Elektromobilität investiert werde.Trotz der schwachen Auslastung des Werks plant Volkswagen, die Produktion des Audi Q4 e-tron und des ID.3 auf andere Standorte auszuweiten. Der Q4 e-tron soll ab Ende 2023 auch in Brüssel produziert werden, zusätzlich zur Fertigung in Zwickau. Der ID.3 soll ab Herbst auch in Wolfsburg vom Band laufen. Ursprünglich wurden alle sechs Modelle von VW, Audi und Cupra ausschließlich in Zwickau produziert.Der Volkswagen-Konzern verzeichnete im August einen weiteren Rückgang im Neuwagen-Geschäft. Mit 740.100 Fahrzeugen aller Konzernmarken wurden noch 5,7 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im Vorjahresmonat. Im Juli lag das Plus noch bei 6,6 Prozent, im ersten Halbjahr sogar bei 12,8 Prozent. Der Konzern verzeichnete vor allem in Westeuropa einen deutlichen Anstieg der Verkäufe, während die Verkäufe in China weiter zurückgingen.Volkswagen kämpft derzeit mit der nachlassenden Nachfrage nach E-Autos und fehlenden Motorteilen für Verbrenner. Die Produktion musste bereits in mehreren Werken gedrosselt werden. In Zwickau sollen 269 befristete Stellen abgebaut werden. Konzernchef Oliver Blume hat bereits das Absatzziel für das Gesamtjahr gekappt und rechnet nun mit 9,0 bis 9,5 Millionen Auslieferungen.Trotz der aktuellen Schwierigkeiten betont das Automotive Cluster Ostdeutschland, dass es keine Abkehr von der Elektromobilität gibt. Die Elektromobilität habe eine klare Priorität für die Zukunft, müsse jedoch von Politik und Unternehmen gemeinsam vorangetrieben werden. Der Verbandsgeschäftsführer Jens Katzek beklagt jedoch eine Verunsicherung der Verbraucher durch politische Entscheidungen und fordert einen Ausbau der Ladeinfrastruktur.

