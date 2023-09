Siemens Energy erhält Auftrag für 12 Elektrolyseure - Wasserstoff als Zukunftstechnologie

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat einen Auftrag von Air Liquide erhalten, um zwölf Elektrolyseure für ein Großprojekt in der Normandie zu liefern. Die Anlage wird mit der Protonen-Austauschmembran-Technologie (PEM) arbeiten und eine der größten ihrer Art sein. Mit einer Gesamtkapazität von 200 Megawatt sollen pro Jahr 28.000 Tonnen Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden. Dies würde ausreichen, um einen wasserstoffbetriebenen Lastwagen rechnerisch 10.000 Mal um die Erde fahren zu lassen. Die PEM-Elektrolyse ist besonders gut geeignet, um mit erneuerbaren Energien betrieben zu werden, da sie geringe Hochlaufzeiten und dynamische Regelbarkeit aufweist. Die Elektrolyseure sollen in Berlin gebaut werden.Der Auftrag von Air Liquide ist Teil eines größeren Projekts, bei dem die Zech Group mit der Rönner-Gruppe in Berlin den Bau von Konverterplattformen verhandelt. Siemens Energy ist auch an den Verhandlungen für die Transformatoren beteiligt. Das Auftragsvolumen wird auf insgesamt rund 60 Milliarden Euro geschätzt, wobei der Großteil auf die Werftstandorte fällt. Es bleibt abzuwarten, wie viel Siemens Energy vorab investieren muss.Ein Nutzer im Forum äußerte sich positiv zu Siemens Energy und nannte das Schlagwort "Wasserstoff". Ein anderer Nutzer berichtete von seinen Investitionen in Unternehmen wie Salzgitter , Wacker, ThyssenKrupp und Air Liquide, wobei er jedoch keine Empfehlung aussprach. Er erwähnte auch, dass er gelegentlich mit anderen Werten handelt. In Bezug auf Siemens Energy äußerte er Bedenken aufgrund von abrupten Negativmeldungen mit hoher Schadenshöhe.Insgesamt zeigt der Auftrag von Air Liquide an Siemens Energy das wachsende Interesse an Wasserstoff als erneuerbare Energiequelle. Die PEM-Elektrolyseure ermöglichen eine effiziente und flexible Nutzung von erneuerbaren Energien, da sie die Schwankungen in der Energieerzeugung ausgleichen können. Dieser Auftrag könnte Siemens Energy dabei helfen, seine Position als führender Anbieter von Energietechnik weiter zu stärken.

