Walt Disney sondiert Verkauf der ABC-Gruppe an Nexstar - Aktien steigen um 1%

Der Unterhaltungsriese Walt Disney hat laut Kreisen Sondierungsgespräche über den Verkauf der ABC-Gruppe und der dazugehörigen TV-Sender an Nexstar geführt. Die Gespräche sind vorläufig und beinhalten noch keine spezifische Bewertung. Nexstar hat eine Stellungnahme abgelehnt und Disney hat noch nicht auf eine Anfrage reagiert. Disney-Aktien sind in einem freundlichen Markt um rund ein Prozent gestiegen.Disney hat die Berichte über einen möglichen Verkauf der ABC-Gruppe und der dazugehörigen TV-Sender an Nexstar zurückgewiesen. Der Konzern teilte mit, dass jeder diesbezügliche Bericht unbegründet sei. Allerdings zeigte sich Disney offen für eine Vielzahl von strategischen Optionen für die linearen Geschäftsbereiche. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde jedoch noch keine Entscheidung bezüglich des Verkaufs von ABC oder anderen Objekten getroffen.Nachdem Disney offen für den Abschied von seinem klassischen TV-Geschäft war, haben sich laut Medienberichten erste Interessenten gemeldet. Es gab erste Gespräche mit dem Lokalsender-Betreiber Nexstar. Disney hat betont, dass zwar strategische Optionen für das lineare TV-Geschäft geprüft werden, aber noch keine Entscheidung über einen Verkauf von ABC und anderer Sender getroffen wurde.Eine Trennung vom linearen TV wäre eine drastische Veränderung für Disney. Das Kabel-TV-Geschäft in den USA schrumpft, während Disney auf Streaming setzt, um Verbraucher direkt zu erreichen. Die Streaming-Aktivitäten rund um den Dienst Disney+ schreiben jedoch nach wie vor rote Zahlen. Im vergangenen Quartal sanken die Erlöse aus dem klassischen Fernsehen um sieben Prozent, während der Streaming-Umsatz um neun Prozent stieg. Disney-Chef Bob Iger will das Programm für den Streaming-Dienst günstiger produzieren und weniger teure Serien und Filme aus der Welt der Marvel-Comics und des "Star-Wars"-Universums produzieren.Disney rechnet nicht mehr damit, das Ziel von 215 bis 245 Millionen Abonnenten in seinem Streaming-Angebot im Jahr 2024 zu erreichen. Im vergangenen Quartal stieg die Abonnentenzahl von Disney+ leicht an.Der amerikanische TV-Unternehmer Byron Allen hat Disney angeblich zehn Milliarden Dollar für ABC, Lokalsender sowie die Kabel-Kanäle FX und National Geographic geboten. Bei den Gesprächen mit Nexstar wurde noch keine Bewertung besprochen.

Die Walt Disney Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 85,58USD gehandelt.