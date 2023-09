Baywa-Aktien steigen um fast 9% nach Kaufempfehlung - Analyst sieht erhebliches Potenzial für Neubewertung

Die Aktien des Agrarkonzerns Baywa konnten am Freitag nach einer Kaufempfehlung der Baader Bank einen Kursanstieg von fast 9 Prozent verzeichnen. Dadurch erreichten sie wieder ihre 50-Tage-Linie und kosteten 34,85 Euro. Zuvor hatten sie sich am Mittwoch ihrem Jahrestief von 30,30 Euro genähert. Der Analyst Rene Rückert bezeichnete Baywa als "schlafende Schönheit", die langsam erwache. Er sieht das Unternehmen als übersehen und unterbewertet an, doch nun fokussiere es sich auf Kapitalrendite und Barmittelzuflüsse, was zu einer Neubewertung führen könne. Rückert betonte zudem, dass Baywa ab 2025 voraussichtlich hauptsächlich ein Unternehmen für erneuerbare Energien sein werde, was zu einer erheblichen Neubewertung führen könne. Die Baader Bank hat Baywa mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro bewertet. Der Analyst sieht mehrere Kurstreiber für die Aktien des Agrarhandelskonzerns, der oft von Investoren übersehen werde und unterbewertet sei. Der neue Baywa-Chef lege den Fokus auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital sowie auf den Finanzmittelfluss. Zudem sollten sich die Gewinne im Agrargeschäft erholen. Ein weiterer Kurstreiber sei der Verkauf des Solar-Handelsgeschäfts. Die Gespräche dazu laufen, und ein Closing wird im ersten Quartal 2024 angestrebt. Die IR zeigte sich positiv gestimmt, dass ein Verkaufserlös von 1,7 bis 1,9 Mrd. € erzielt werden könne.

Die BayWa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,28 % und einem Kurs von 34,65EUR gehandelt.