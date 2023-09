Protest gegen Glyphosat-Wiederzulassung: Aktivisten fordern Stellungnahme von Bayer - Aktienkurs im Fokus

Aktivisten haben vor der Konzernzentrale des Glyphosat-Herstellers Bayer gegen eine EU-weite Wiederzulassung des Unkrautvernichters protestiert. Die Gruppe "Coordination gegen Bayer-Gefahren" übergab einen offenen Brief an Bayer, in dem das Unternehmen aufgefordert wird, Stellung zu Studien zu nehmen, die eine Gefährlichkeit von Glyphosat belegen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) hatte im Juli Datenlücken beim Thema Glyphosat festgestellt, aber keine inakzeptablen Gefahren. Bayer argumentiert, dass Datenlücken nichts Ungewöhnliches seien und dass die Efsa klargemacht habe, dass dies nicht zu einer Überschreitung des Sicherheitsniveaus führe. Glyphosat ist noch bis zum 15. Dezember EU-weit zugelassen, aber die Bundesregierung plant, es ab dem kommenden Jahr zu verbieten.In einer Studie des US-Analysehauses Bernstein Research wird die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Studie befasst sich mit der Bemühung von Speditionen und Fluggesellschaften, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ein schneller Weg, dies zu erreichen, sei die Umstellung auf erneuerbaren Diesel oder nachhaltigen Flugkraftstoff. Dies würde zu einer erhöhten Nachfrage nach Soja führen, was dem Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer zugutekommen würde.Die Kommentare unter dem Artikel zeigen unterschiedliche Meinungen zu Bayer. Einige Kommentatoren kritisieren die Entscheidungen der Regierung und fordern, dass sie zur Verantwortung gezogen wird. Andere äußern Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Entscheidungen auf Deutschland. Einige Kommentatoren diskutieren auch über den aktuellen Aktienkurs von Bayer und geben ihre Meinungen dazu ab.Es wird auch darauf hingewiesen, dass heute großer Verfallstag ist, was möglicherweise die negative JPM-Studie beeinflusst haben könnte. Einige Kommentatoren sehen dies als vorsätzliche Anlegertäuschung.Insgesamt zeigt die Zusammenfassung, dass Aktivisten gegen die Wiederzulassung von Glyphosat protestieren und Bayer aufgefordert wird, Stellung zu Studien zu nehmen, die eine Gefährlichkeit des Unkrautvernichters belegen. Die Einstufung für Bayer wird in einer Studie des US-Analysehauses Bernstein Research auf "Outperform" belassen. Die Kommentare unter dem Artikel zeigen unterschiedliche Meinungen zu Bayer und diskutieren auch den aktuellen Aktienkurs des Unternehmens.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 49,45EUR gehandelt.