Spannung vor EZB-Zinsentscheidung: Euro gibt nach - Experten uneinig über nächsten Schritt

Der Euro hat vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas nachgegeben. Am Donnerstagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0728 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0733 Dollar festgesetzt. Die Zinsentscheidung der EZB wird mit Spannung erwartet, da die Währungshüter kein klares Signal gesendet haben. Fachleute sind daher gespalten, ob die EZB ihren Inflationskampf mit einer weiteren Zinsanhebung fortsetzt oder eine Zinspause einlegt. Die schwache Konjunktur spricht gegen eine Zinserhöhung. Bankvolkswirte rechnen mehrheitlich mit einem Stillhalten der EZB. An den Finanzmärkten ist die Stimmung ebenfalls gespalten, zuletzt aber leicht in Richtung eines zusätzlichen Zinsschritts gekippt. Am Nachmittag werden zudem Daten aus der US-Wirtschaft erwartet, die für die US-Notenbank Fed wichtig sind. Der Euro hat im späteren US-Handel weiter nachgegeben und den tiefsten Stand seit März erreicht. Die Talfahrt begann im Zuge der zehnten Leitzinsanhebung der EZB. Die Aussicht auf zunächst stabile Zinsen und die Möglichkeit eines Endes der Straffungsphase belasteten den Euro. Im frühen Handel am Freitagmorgen notierte der Euro knapp über seinem halbjährlichen Tiefstand. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0730 Dollar festgesetzt. Die Belastung des Euros am Donnerstag resultierte aus der Aussicht auf stabile Zinsen. Der Fokus liegt zum Wochenstart auf den nahen Unterstützungen, ein Bruch könnte weitere Schwäche auslösen. In der kommenden Woche wird die Entscheidung in der Unterstützungszone um das 38,2 % Fibonacci-Retracement abgewartet. Ein Abwärtstrend könnte hier Unterstützung finden und in eine Erholungsbewegung drehen. Notierungen unter dem März-Tief könnten jedoch weitere Schwäche auslösen und die Parität wieder als Ziel ins Spiel bringen.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 1,068USD gehandelt.