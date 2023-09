Lenzing Gruppe senkt Prognose für 2023 - Schwache Märkte erfordern Neubewertung

Die Lenzing Gruppe hat ihre Prognose für die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023 gesenkt. Aufgrund der weiterhin schwachen Entwicklung der relevanten Märkte und der zurückhaltenden Markterwartungen für das Jahr 2023 wird eine Neubewertung des makroökonomischen Umfelds erforderlich. Die bisherige Ergebnisprognose kann unter Berücksichtigung der ausbleibenden Markterholung nicht erreicht werden. Daher passt die Lenzing Gruppe ihre Prognose an und erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein EBITDA in einer Bandbreite von 270 Mio. bis 330 Mio. Euro.CEO Stephan Sielaff betont, dass die erwartete Erholung in den relevanten Märkten bisher ausbleibt. Die bereits im November 2022 gestarteten Maßnahmen zur Kostensenkung haben jedoch bereits früher als geplant die erwarteten Ergebnisse geliefert. Auf dieser Grundlage wird ein holistisches Value Creation Programm umgesetzt, das darauf abzielt, die Profitabilität und Cashflow-Generierung zu stärken und das Wachstumspotenzial auf den Fasermärkten durch gezielte Vertriebsaktivitäten auszuschöpfen.CFO Nico Reiner betont, dass das Value Creation Programm dazu dienen wird, die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen und Lenzing auch in schwierigen Marktsituationen widerstandsfähiger zu machen. Weitere Details zu diesem Programm werden mit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 3. November 2023 bekanntgegeben.Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe finden Anwendung in verschiedenen textilen Bereichen sowie in Hygieneprodukten und der Landwirtschaft.Im Jahr 2022 erzielte die Lenzing Gruppe einen Umsatz von 2,57 Mrd. Euro und beschäftigte 8.301 Mitarbeiter. Das Unternehmen strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und setzt sich für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft ein. Ziel ist es, eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen.

Die Lenzing Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 38,90EUR gehandelt.