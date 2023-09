Tui-Aktie: Barclays erhöht Kursziel auf 690 Pence trotz Bedenken im Reisesektor

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Tui-Aktie von 470 auf 690 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Laut Analyst James Rowland Clark signalisieren die Bewertungen im Reisesektor Sorgen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Nachfrage und der Preise. Dennoch sei eine Umfrage der Bank unter Verbrauchern ermutigend und lasse auf weiteres Wachstum bei Auslandsreisen in den kommenden zwölf Monaten hoffen. Dies sei insbesondere für Pauschalreisen-Anbieter wie Tui wichtig.Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass nationale Gerichte bei Streitigkeiten um abgesagte Pauschalreisen die Pflicht haben, Kläger auf ihre Rechte hinzuweisen. Dies betrifft Fälle, in denen Reisende unter bestimmten Umständen Zahlungen zurückerstattet werden müssen. Das Urteil bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Reisende immer ihr gesamtes Geld zurückbekommen. Es hängt vom Einzelfall und den geltend gemachten Ansprüchen ab.In Bezug auf die Tui-Aktie wurden auch statistische Daten zur Handelswoche veröffentlicht. An der Londoner Börse wurden in der letzten Sommerferien-Handelswoche insgesamt 4.065.945 Aktien gehandelt. An der Tradegate-Börse waren es 3.145.828 Aktien und an der Xetra-Börse 13.135.877 Aktien. Die Gesamtzahl der gehandelten Aktien seit dem 20. April beträgt 608.235.320. Die Wochenperformance der Tui-Aktie fiel freundlicher aus als in den Vorwochen. Im Vergleich zum DAX konnte Tui eine Outperformance von 2,90% verzeichnen.Die Diskussion im Forum drehte sich um die Interpretation von Kennzahlen und die Einordnung der Kursentwicklung. Einige Forumsteilnehmer machen den Vorstand für die Kursentwicklung verantwortlich, während andere differenziertere Gründe anerkennen. Es wurde auch auf die niedrigen KGVs von Lufthansa und Tui für das Jahr 2024 hingewiesen und die Frage gestellt, wie der Vorstand dies beeinflussen könne. Zudem wurde die Sorge über eine mögliche Verschlechterung der Nachfrage und der Gewinne im Jahr 2024 diskutiert und die Frage gestellt, wie der Vorstand diese Ängste ausräumen könne.Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Tui in den letzten Monaten mehrere Upgrades von namhaften Analysten erhalten hat, was darauf hindeutet, dass sich die Sichtweise auf das Unternehmen geändert hat. Die Diskussion über Leerverkäufer wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 5,586EUR gehandelt.