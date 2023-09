Verband Deutscher Reeder besorgt über geplanten Deal zwischen Hamburg und MSC

Der Verband Deutscher Reeder äußert sich besorgt über den geplanten Deal zwischen der Stadt Hamburg und der Schweizer Reederei MSC. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Martin Kröger, hofft, dass die Entscheidung objektiv und nachvollziehbar getroffen wurde. Er betont, dass für die Mitgliedsunternehmen des Verbands eine reibungslose Abwicklung in den Häfen zu fairen Konditionen wichtig ist. Kröger fordert eine moderne, effiziente und wettbewerbsfähige Hafeninfrastruktur und betont, dass der Schifffahrtsstandort Deutschland erhalten bleiben sollte.Die Reederei MSC und die Stadt Hamburg haben einen verbindlichen Vorvertrag zur Gründung einer strategischen Partnerschaft für den größten Container-Terminalbetreiber der Stadt, die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), unterzeichnet. Das Joint Venture soll von der Stadt zu 50,1 Prozent und von MSC zu 49,9 Prozent geführt werden. MSC wird ein Übernahmeangebot für alle frei gehandelten Aktien der HHLA zum Preis von 16,75 Euro je Aktie machen. Zudem wird MSC die Deutschlandzentrale der Reederei nach Hamburg verlegen und das Ladungsaufkommen ab 2025 deutlich erhöhen. Ab 2031 sollen mindestens eine Million Standardcontainer pro Jahr in Hamburg umgeschlagen werden.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äußert sich ebenfalls zum geplanten Einstieg von MSC bei der HHLA. Er betont, dass er keine Bedenken in Bezug auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung hat. Habeck sieht einen Unterschied zwischen einem chinesischen Unternehmen und einem europäischen Unternehmen wie MSC. Er bekräftigt, dass es sich um eine rein wirtschaftliche Entscheidung handelt.Auf der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen spricht sich Kanzler Olaf Scholz für eine nationale Hafenstrategie aus. Er betont die Bedeutung der Häfen, der Seeschifffahrt und der maritimen Wirtschaft und fordert eine europäische Hafenpolitik zur Sicherung eines fairen Wettbewerbs. Scholz spricht sich zudem für höhere Investitionen in die Zukunft der Häfen aus.Die Küstenländer und die Hafenwirtschaft fordern eine "Zeitenwende" bei der Finanzierung der Seehäfen. Sie verlangen rund 400 Millionen Euro pro Jahr für die Infrastruktur in den Häfen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte kritisiert, dass die finanziellen Mittel für eine nationale Hafenstrategie zu gering sind. Er fordert, dass die Infrastruktur der deutschen Häfen mit der gleichen Konsequenz wie in anderen Ländern angepasst wird.Bundeswirtschaftsminister Habeck betont, dass der Bund nicht mit leeren Händen gekommen ist, sondern Einzelprojekte im Rahmen der Energiewende fördern kann. Er bekräftigt Bremerhaven als zweiten Standort für den Bau von Konverterplattformen für Windkraftanlagen auf See. Habeck sieht darin eine Antwort auf sicherheitspolitische Herausforderungen und betont die Bedeutung für die nationale Sicherheit.Die HHLA informiert über die Ankündigung der MSC-Gruppe, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot abzugeben. Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft von MSC, plant den Erwerb sämtlicher auf den Namen lautender Stückaktien der HHLA gegen Zahlung einer Gegenleistung von 16,75 Euro je Aktie. Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen und regulatorischen Freigaben sowie der Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft. Nach Vollzug des Übernahmeangebots soll die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, eine Tochtergesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Aktien der HHLA auf die Bieterin übertragen und im Gegenzug Aktien der Bieterin erwerben.

