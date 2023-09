Pyrum Innovations AG plant Recyclinganlage für Altreifen in Griechenland - Nachhaltige Ressourcengewinnung und wegweisendes Projekt

Die Pyrum Innovations AG plant in Zusammenarbeit mit Thermo Lysi SA den Bau einer Recyclinganlage für Altreifen in Griechenland. Die beiden Unternehmen haben einen Vertrag zur Planung der Anlage unterzeichnet. Die Recyclinganlage soll etwa 140 km nördlich von Athen errichtet werden und eine Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr haben. Damit kann die Anlage fast die Hälfte der gesamten Altreifenmenge in Griechenland abdecken. Das Ziel ist es, die Altreifen nachhaltig zu recyceln und wertvolle Ressourcen zurückzugewinnen. Die Pyrum Innovations AG wird alle erforderlichen Planungen durchführen, um die Baugenehmigungen gemäß griechischem Recht zu erhalten. Das Unternehmen hat bereits Vorgespräche mit Thermo Lysi SA geführt und freut sich auf die Zusammenarbeit bei diesem wegweisenden Projekt.Des Weiteren hat die Pyrum Innovations AG ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Der Umsatz lag mit TEUR 501 leicht über dem Vorjahresniveau. Das Konzernperiodenergebnis betrug TEUR -4.408, im Vergleich zu TEUR -3.487 im ersten Halbjahr 2022. Die Vermögenslage des Unternehmens wurde vor allem durch hohe Investitionen am Firmensitz in Dillingen/Saar und den Aufbau von Personal und Organisationsstrukturen geprägt. Zudem lag der Durchsatz in der Anlage für die rCB-Vermahlung und -Pelletierung noch nicht im geplanten Bereich. Die Pyrum Innovations AG hat die Kaltinbetriebnahmephase ihres neuen Werks in Dillingen weitgehend abgeschlossen und konnte die Inbetriebnahme im Juli 2023 erfolgreich starten. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Planung und den Genehmigungsunterlagen für vier weitere Werke mit insgesamt 12 Produktionslinien, die in den nächsten zwei bis drei Jahren entstehen sollen. Zudem plant Pyrum den Bau eines eigenen Werks in Homburg/Saar und sucht nach geeigneten Grundstücken für weitere Pyrum-eigene Werke. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Verhandlungen zur Festlegung der künftigen Finanzierungsbausteine für das weitere Wachstum.Die Pyrum Innovations AG ist im Recyclingmarkt für Altreifen tätig und verwendet ihre patentierte Pyrolysetechnologie, um Altreifen nachhaltig zu recyceln. Der Pyrolyseprozess spart CO2-Emissionen ein und produziert neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß. Das Unternehmen hat bereits mehrere Zertifizierungen erhalten und wurde für seine Innovationen im Bereich Altreifen-Recycling ausgezeichnet.

Die Pyrum Innovations Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 43,40EUR gehandelt.