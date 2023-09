Talanx-Aktie auf Erfolgskurs: Gewinne steigen und Dividende lockt - lohnt sich der Einstieg?

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Interesse habe vor allem den Lateinamerika-Deals des Versicherers gegolten, schrieb Analyst Michael Huttner am Donnerstag nach einer Roadshow. Talanx erwarte weitere Marktkonsolidierung in Mexiko, einem recht attraktiven Land. Huttner hob die attraktive Bewertung von Talanx-Aktien hervor.Die Talanx-Aktie scheint in diesem Jahr nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Seit Anfang Januar konnte der Kurs um stolze 46% zulegen und erreichte mit 65,40 Euro ein neues Allzeithoch. Investoren fragen sich nun, ob es für einen Einstieg bereits zu spät ist oder ob die Rally noch weitergehen könnte.Die Talanx-Aktie hat in den letzten zehn Jahren einen durchschnittlichen Kurszuwachs von 10,5% pro Jahr erzielt. Der Versicherungskonzern aus Hannover hat durch Kostenführerschaft in drei von vier Geschäftsbereichen profitables Wachstum gezeigt. Talanx besitzt eine gute Solvenzposition und betreibt eine risikobewusste Anlagepolitik, wodurch das Geschäftsmodell als relativ resilient angesehen werden kann.Der Versicherer hat kürzlich eine neue und attraktive Dividendenpolitik verabschiedet. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde eine um 25% höhere Gewinnbeteiligung von 2,00 Euro je Aktie ausgezahlt. Bis 2025 soll die Dividende weiter auf 2,50 Euro pro Aktie steigen.Die Geschäftsergebnisse von Talanx für die ersten sechs Monate des Jahres waren ebenfalls positiv. Der Nettogewinn stieg um 20,6% auf 827 Millionen Euro, was ein Rekordergebnis darstellt. Die Eigenkapitalrendite erhöhte sich um 3 Prozentpunkte auf 18,4%. Für das Gesamtjahr ist Talanx zuversichtlich, den Zielwert für das Nettoergebnis von 1.400 Millionen Euro übertreffen zu können.Die Talanx-Aktie wird derzeit mit einem KGV von 11 bewertet, basierend auf einer erwarteten Gewinnprognose von 5,94 Euro je Aktie für 2023.Insgesamt scheint die Talanx-Aktie ein solides und attraktives Investment zu sein. Das Unternehmen hat eine starke Geschäftsentwicklung gezeigt und plant, die Gewinne und Dividenden kontinuierlich zu steigern. Die Aktie ist trotz des Kursanstiegs immer noch relativ niedrig bewertet.

