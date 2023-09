DBAG und ELF Capital vereinbaren strategische Partnerschaft für flexible Finanzierungslösungen im Mittelstand

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat eine strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group vereinbart, um ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand zu erweitern. Im Rahmen der Partnerschaft wird die DBAG mehrheitlich an ELF Capital beteiligt sein. ELF Capital ist ein führender deutscher Anbieter von Private-Debt-Finanzierungen und berät Fonds, die flexible Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region, Benelux und Skandinavien anbieten. Die Partnerschaft bietet beiden Unternehmen das Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum sowie die Realisierung von Synergien.Die DBAG plant, sich mit 100 Millionen Euro als Limited Partner an den ELF Capital-Fonds zu beteiligen. Dies entspricht der üblichen Strategie der DBAG, Co-Investitionen an der Seite ihrer eigenen Fonds zu tätigen. Die Gründer und Managing Partner der ELF Capital Advisory GmbH, Christian Fritsch und Florian Wimpff, werden weiterhin die Verantwortung für das Private Debt Investment Business tragen und die Unternehmensentwicklung vorantreiben. Sie werden dabei von den beiden DBAG-Vorstandsmitgliedern Tom Alzin und Jannick Hunecke unterstützt.Die Partnerschaft erfordert eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands der DBAG, die auf der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Der Vollzug der Transaktion und die Erstkonsolidierung mit ELF Capital sind für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 geplant. Die Transaktion ist auf eine stufenweise Aufstockung der DBAG-Beteiligung an der ELF Capital Group auf 100 Prozent in den nächsten fünf Jahren angelegt. Der Barwert der initial erworbenen Beteiligung beträgt nach Einschätzung der DBAG 12,2 Millionen Euro.Die ELF Capital Group wurde 2020 gegründet und bietet flexible und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für etablierte mittelständische Unternehmen in der DACH-Region an. Die Kreditvolumina bewegen sich in der Regel zwischen zehn und 50 Millionen Euro.Die DBAG sieht in der Partnerschaft eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich Private Debt. Die Partnerschaft ermöglicht es der DBAG, mittelständischen Unternehmen Finanzierungslösungen entlang der gesamten Kapitalstruktur anzubieten. Zudem verbessert sie die Fähigkeiten zur Kapitalbildung und schafft einen noch leistungsfähigeren Partner für Limited Partner weltweit. Die Unternehmenskultur von ELF Capital passt gut zu den Kernwerten der DBAG, und beide Unternehmen haben einen Fokus auf die Finanzierung von Mittelstandsunternehmen.Die Partnerschaft bietet auch die Möglichkeit, ein breiteres Netzwerk mittelständischer Unternehmen aufzubauen und zu stärken. ELF Capital bringt ein attraktives und komplementäres Netzwerk aus dem Kreditgeschäft mit. Die DBAG betont, dass die Partnerschaft eine starke strategische und kulturelle Übereinstimmung darstellt und sie sich darauf freut, gemeinsame Ziele mit dem Team von ELF Capital zu erreichen.Die DBAG plant, ihr Angebot an Finanzierungslösungen für den Mittelstand durch die Partnerschaft mit ELF Capital erheblich auszubauen. Die Partnerschaft unterstreicht den Fokus der DBAG auf Wachstum durch die Skalierung ihrer Plattform und treibt die Wertsteigerung für ihre Aktionäre voran.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 31,50EUR gehandelt.