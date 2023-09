Verbandschef fordert schärfere Kontrolle von Google & Co. - Zeitungsverlage fühlen sich im Stich gelassen

Der Vorsitzende des Verbands Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV), Valdo Lehari, hat auf der Jahrestagung des Verbands eine schärfere Wettbewerbskontrolle internationaler Digitalplattformen gefordert. Insbesondere Konzerne wie Google sollten einer Entflechtung unterzogen werden, da sie sowohl Technologie als auch Inhalte beherrschen. Lehari bezeichnete die internationalen Digitalplattformen, darunter auch Amazon und der Facebook-Konzern Meta, als die größten Herausforderer für klassische Medien. Er kritisierte zudem, dass das freie Internet sich selbst abgeschafft habe und nun in den Händen weniger großer Unternehmen liege. Lehari forderte die Politik und die Wettbewerbsaufsicht auf, mehr zu unternehmen, insbesondere das Bundeskartellamt solle seine Instrumente nutzen und stärker durchgreifen.Die Zeitungsverlage im Südwesten Deutschlands werfen der Politik vor, sie im Stich zu lassen. Sie fühlen sich angesichts der aktuellen Herausforderungen ihrer Branche nicht ausreichend unterstützt. Lehari beklagte, dass keine richtige Medienpolitik betrieben werde. Er forderte eine verschärfte Wettbewerbskontrolle internationaler Digitalplattformen und eine mögliche Entflechtung von Konzernen wie Google. Lehari warnte davor, dass die Plattformen die Medienlandschaft dominieren und die Politik tatenlos zuschaue. Er betonte, dass es höchste Zeit sei, dass die Politik auf allen Ebenen die Medienpolitik ernst nehme und die Presse vor dem Untergang schütze. Die Zeitungsverlage kämpfen zudem mit wirtschaftlichen Problemen, insbesondere den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den steigenden Kosten für Papier und Zustellung.Lehari rief den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu auf, die rechtlichen Vorgaben zur Presseähnlichkeit einzuhalten. Es gehe darum, ob die öffentlich-rechtlichen Sender online zu textlastig seien und zu sehr den Inhalten von Zeitungen ähneln. Lehari forderte die ARD auf, eine einheitliche Definition der Presseähnlichkeit zu erarbeiten, um juristische Verfahren zu vermeiden. Das Tauziehen um die Presseähnlichkeit führt immer wieder zu juristischen Auseinandersetzungen zwischen Zeitungsverlagen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Verlegerverband betonte die Bedeutung der gemeinsamen Unterstützung in Zeiten der Herausforderungen für die Branche.Valdo Lehari wurde bei den Vorstandswahlen als Vorsitzender des VSZV für eine weitere Amtszeit gewählt. Er steht bereits seit dem Jahr 2001 an der Spitze des Verbands. Auch der gesamte übrige Vorstand wurde im Amt bestätigt.

