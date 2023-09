EU-Kommissionspräsidentin tauft weltweit erstes grün betriebenes Containerschiff - ein Meilenstein für die Schifffahrt!

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das weltweit erste mit grünem Methanol betriebene Containerschiff getauft. Das Schiff der dänischen Reederei Maersk erhielt am Donnerstag in Kopenhagen den Namen "Laura Maersk". Die Taufpatin von der Leyen betonte bei der Zeremonie die Bedeutung des neuen Containerschiffs für die Zukunft der Schifffahrt. Das Schiff soll erhebliche Mengen an klimaschädlichem CO2 einsparen und somit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die internationale Schifffahrtsindustrie ist heute für rund drei Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich.Das 172 Meter lange Containerschiff ist das erste methanolfähige Schiff der Welt und wurde von Maersk bei einer südkoreanischen Werft in Auftrag gegeben. Maersk hat insgesamt 25 methanolfähige Schiffe bestellt, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Schifffahrtsindustrie hat sich das Ziel gesetzt, ihre Emissionen bis 2050 auf null zu verringern. Grüne Treibstoffe wie grünes Methanol und möglicherweise auch Ammoniak sollen dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Allerdings sind solche Treibstoffe derzeit noch knapp und ihre Produktion erfordert große Mengen an erneuerbarer Energie.Die Taufe des Containerschiffs "Laura Maersk" markiert einen Meilenstein für die Schifffahrt und soll ein Signal an die Branche senden, dass grünes Methanol in großen Mengen benötigt wird. Maersk hofft auf eine Schifffahrtsrevolution und hat neben der "Laura" 24 weitere methanolfähige Containerschiffe in Auftrag gegeben. Das Unternehmen strebt an, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und seine gesamte Flotte auf den Betrieb mit grünen Brennstoffen umzustellen.Die deutsche Bundesregierung hat ebenfalls Maßnahmen ergriffen, um die Schieneninfrastruktur des Landes zu modernisieren. Mit Milliardenzusagen für die Modernisierung und den Ausbau des Schienennetzes hat der Bund "die richtigen Weichen gestellt", so der Interessenverband Allianz pro Schiene. Die Deutsche Bahn soll ab dem kommenden Jahr in einer dem Gemeinwohl verpflichteten Infrastrukturgesellschaft zusammengefasst werden, um die Modernisierung unabhängiger von wirtschaftlichen Gewinnerwartungen vorantreiben zu können.Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat Unternehmen dazu aufgerufen, ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten und Verantwortung für den Klimawandel und Umweltkrisen zu übernehmen. Unternehmen sollten ihre Lieferketten auf schädliche Umweltauswirkungen überprüfen und Maßnahmen zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks ergreifen. Die Folgen des Klimawandels und der Umweltzerstörung seien bereits spürbar und könnten auch für Unternehmen negative Auswirkungen haben.

