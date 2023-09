VBKI-Sommerfest Rund 700 Berliner Führungskräfte feiern auf dem EUREF-Campus | Preisverleihung: VBKI-Preis BERLINER GALERIEN geht an Office Impart | RBm Kai Wegner kritisiert Wachstumschancengesetz

Berlin (ots) - Bei schönstem Spätsommerwetter trafen sich am Freitagabend das

Who's who der Berliner Gesellschaft beim seit Tagen restlos ausverkauften

Sommerfest des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). Rund 700

Führungskräfte aus Berlins Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nutzte die

Gelegenheit, um sich auszutauschen - und gemeinsam einen stimmungsvollen Abend

zu verbringen.



Bereits zum dritten Mal fand das VBKI-Event auf dem EUREF-Campus statt. Auf dem

Gelände des Schöneberger Innovationshubs begrüßte VBKI-Präsident Markus Voigt

die rund 700 Gäste - und rief die zahlreichen Vertreter von Politik und

Wirtschaft dazu auf, die Kräfte zu bündeln, um die akuten Krisen und

strukturellen Herausforderungen in Berlin und darüber hinaus zu bewältigen: "Ich

denke, es gibt am Standort Deutschland derzeit eine Reihe von Warnzeichen, die

wir nicht ignorieren dürfen. Wir müssen uns bewusst sein: Das Fundament unseres

Wohlstands ist auch in Zukunft die Leistungsbereitschaft eines jeden Einzelnen."