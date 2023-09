Seegene stellt „Open Innovation Program Powered by Seegene" in Partnerschaft mit Springer Nature vor

Das Programm ist Teil des Seegene OneSystem TM -Projekts, das darauf abzielt , eine „Welt ohne Krankheiten" zu schaffen

, In Zusammenarbeit mit klinischen Forscher*innen weltweit wird Seegene den Zugang zu seinen Technologien öffnen und die Entwicklung von syndrombasierten qPCR-Tests ermöglichen

SEOUL, Südkorea, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), Südkoreas führendes Unternehmen für Molekulardiagnostik (MDx), hat heute sein „Open Innovation Program powered by Seegene (Open Innovation Program)" in Partnerschaft mit Springer Nature, einem weltweit führenden Verlag für wissenschaftliche Fachpublikationen, vorgestellt. Das Auftaktprogramm ist weltweit verfügbar und stellt den ersten Schritt dar, um Experte*innen, Wissenschaftler*innen und Mediziner*innen die Möglichkeit zu geben, syndrombasierte quantitative PCR (qPCR)-Tests in allen Bereichen zu entwickeln.