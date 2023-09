Wirtschaft Geschäftsklima für Selbständige kühlt sich weiter ab

München (dts Nachrichtenagentur) - Das Geschäftsklima für Selbständige hat sich zum fünften Mal in Folge verschlechtert. Der vom Münchner Ifo-Institut berechnete Index sank im August auf -19,9 Punkte, nach -16,4 im Juli.



"Die Lage in der deutschen Wirtschaft ist angespannt", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Für die Selbständigen steigt die Gefahr, in einen Abwärtsstrudel zu geraten." Vor allem die Unzufriedenheit mit den laufenden Geschäften hat deutlich zugenommen, die Erwartungen bleiben pessimistisch.