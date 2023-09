FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag nach der jüngsten Erholung stabil starten. Wichtigstes Ereignis für die Anleger ist in dieser Woche die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren Zins und das weitere geldpolitische Vorgehen am vergangenen Donnerstag entschieden hatte.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 15 878 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich ein um 0,3 Prozent schwächerer Börsenstart an.