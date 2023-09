JPMorgan senkt Moller-Maersk auf 'Neutral' - Ziel 13000 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat A.P. Moller-Maersk von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18500 auf 13000 dänischen Kronen gesenkt. Analyst Samuel Bland hält den dänischen Reedereikonzern laut einer am Montag vorliegenden Studie zwar weiter für massiv unterbewertet. Die Branche komme nun aber in saisonal schwereres Fahrwasser. Gleichzeitig stiegen die Kapazitäten. Es gebe derzeit also keinen Anlass für eine Neubewertung, so Bland./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2023 / 15:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 02:24 / BST

