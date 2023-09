JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 750

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Telefonkonferenz mit Konzernchef Lars Fruergaard Jorgensen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Mit dem Abnehmpräparat Wegovy würden verschiedene Einführungsstrategien gestestet, um verschiedene Segmente der adipösen Bevölkerung anzusprechen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Pharmakonzern sei weiterhin zuversichtlich, dass die verfügbaren Mengen des begehrten Produkts schrittweise gesteigert werden könnten./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 01:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 01:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.