LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unibail-Rodamco-Westfield von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 58 Euro angehoben. Die unterdurchschnittliche Entwicklung der Papiere des Entwicklers und Eigentümers von Einkaufszentren sei trotz aller Risiken nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Paul May in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Immobilienbesitz sei erster Klasse. May hob zudem die attraktive Ergebnisrendite hervor./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2023 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 04:10 / GMT

Die Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 48,01EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: Barclays Capital