JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK angesichts der US-Zulassung für das Medikament Ojjaara auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. In der Anwendung bei Myelofibrose-Patienten mit Anämie sei das Ergebnis das bestmögliche gewesen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Gemessen am Spitzenumsatz impliziere dies, dass der Marktkonsens um etwa 0,4 Milliarden Pfund steigen könnte./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2023 / 19:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 05:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 17,64EUR gehandelt.