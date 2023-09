Aramco expandiert in Südamerikas Einzelhandel mit Übernahme von Esmax

Esmax ist ein führendes diversifiziertes Einzelhandelsunternehmen für Kraft- und Schmierstoffe in Chile. Zu seiner landesweiten Präsenz gehören Einzelhandelstankstellen, Flughafenanlagen, Kraftstoffvertriebs-Terminals und eine Schmierstoff-Mischanlage.

DHAHRAN, Saudi-Arabien, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, übernimmt eine hundertprozentige Beteiligung an Esmax Distribución SpA („Esmax") von der Southern Cross Group, einem auf Lateinamerika fokussierten Private-Equity-Unternehmen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der regulatorischen Genehmigungen.

Die geplante Übernahme von Esmax wäre die erste Investition von Aramco in das Downstream-Einzelhandelssegment in Südamerika. Sie bestätigt das Potenzial und die Attraktivität dieser Märkte und treibt die Strategie von Aramco zur Stärkung seiner Wertschöpfungskette im Downstream-Bereich voran. Mit dieser Transaktion würde Aramco Absatzmärkte für seine Raffinerieprodukte sichern und sein Einzelhandelsgeschäft international erweitern. Zudem würde die Übernahme neue Marktchancen für Schmierstoffe der Marke Valvoline eröffnen, nachdem Aramco im Februar 2023 das globale Produktgeschäft von Valvoline Inc. übernommen hat.

Mohammed Y. Al Qahtani, Präsident des Downstream-Geschäfts von Aramco, erklärt: „Diese Vereinbarung ist ein weiterer Meilenstein bei unserer Strategie, die Präsenz von Aramco im weltweiten Downstream-Segment zu stärken und unsere Einzelhandels-, Schmierstoff- und Handelsgeschäfte zu expandieren. Wir sind begeistert angesichts der entstehenden Möglichkeiten und der Synergien mit unseren weitreichenden Handels- und Produktionssystemen. Durch die Übernahme wird eine Plattform geschaffen, um die Marke Aramco in Chile und anderen Märkten Südamerikas einzuführen. Dies schafft ein erhebliches Potenzial für die Erschließung neuer Märkte für unsere Produkte. Esmax ist ein gut geführtes Unternehmen in Chile mit mehr als 100 Jahren Erfahrung, hochwertigen Anlagen und Wachstumspotenzial. Wir freuen uns, die überragenden Mitarbeiter von Esmax in die Aramco-Familie aufzunehmen und die Umsetzung unserer Downstream-Strategie voranzubringen."