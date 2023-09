Fresenius SE - Long-Kursziel erreicht

Das hat gepasst, das Kursziel der Long-Position bei 29,50 Euro wurde erreicht. In einem Rücklauf könnte nun zunächst das offene Gap vom Donnerstag auf den Freitag bei 29,40 Euro geschlossen werden. Geht es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf zur Unterstützung bei 29,05 Euro zu erwarten.

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Fresenius-Papiere konnten am Vortag im Einklang mit den starken Aktienmärkten kräftig ansteigen und den 10er-EMA, als auch den Widerstand bei 29,05 Euro nach oben durchbrechen. Die Aktie ging direkt am Tageshoch bei 29,40 Euro mit einer langen bullischen Tageskerze aus dem Handel, was auf eher weiter steigende Kurse hindeutet."

