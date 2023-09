STL startet „Make in America" mit seiner OFC-Anlage der nächsten Generation in Lugoff

COLUMBIA, South Carolina, USA und LONDON, England und MUMBAI, Indien, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), einweltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, gab heute offiziell die Eröffnung seiner hochmodernen Produktionsstätte in Lugoff, South Carolina, bekannt - The Palmetto Plant. Benannt nach dem Baum des Bundesstaates South Carolina, symbolisiert diese Anlage, die auch als nordamerikanische Hauptsitz von STL fungiert , das Engagement von STL auf dem US-Markt.

Diese strategische Investition und die Expansionsbemühungen in den USA unterstreichen das Engagement von STL für die Vision „Make in America". Mit Blick auf die Marktnachfrage nach 5 G, FTTx und dem Vorstoß in ländliche Breitbandnetze wird sich das Palmetto-Werk auf einer Fläche von über 168.000 Quadratmetern auf zukunftsfähige optische Lösungen spezialisieren, einschließlich Kabeln mit hoher Faseranzahl und kleineren Durchmessern. Der Schwerpunkt wird sich auch auf bahnbrechende Designs erstrecken, insbesondere auf Bandkabel mit hoher Kapazität sowie robuste Designs für den Einsatz in ländlichen Gebieten. Um den Betreibern zu helfen, dem branchenweiten Fachkräftemangel entgegenzuwirken, legt die neue Anlage in Lugoff außerdem Wert auf Produkte für optische Verbindungen, die einfach zu installieren, zu überwachen und zu warten sind. Darüber hinaus gewährleisten umfassende Tests vor Ort, die an den branchenüblichen GR20-Richtlinien ausgerichtet sind, die hohe Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte.

Die STL hat sich dazu verpflichtet, bis 2030 Netto Null zu sein. Wie die anderen weltweiten Fertigungsstätten von STL zielt auch die Anlage in Lugoff darauf ab, Abfallfreiheit zu erreichen und den Energieverbrauch schrittweise zu senken.

Das Palmetto-Werk beschäftigt über 150 Mitarbeiter, darunter qualifizierte Produktionsmitarbeiter und erfahrene Branchenexperten, die den nordamerikanischen Betrieb des Unternehmens leiten.

„Die Einweihung der STL-Fertigungsanlage ist ein bedeutender Fortschritt für die Breitbandbemühungen unseres Bundesstaates und wird den Menschen in Kershaw County neue Möglichkeiten eröffnen", erklärte Gouverneur Henry McMaster. „South Carolina hat sich landesweit einen guten Ruf als Vorreiter beim Breitbandausbau erworben, und mit der Ansiedlung von STL in South Carolina wird sich dieser Ruf nur noch weiter verstärken."

Paul Atkinson, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Optical Networking bei STL, freut sich über diesen wichtigen Meilenstein: „Unser neues Kabelwerk in Lugoff, South Carolina, ist ein Beweis für unser Engagement auf dem US-Markt und für unsere Kunden in Nordamerika. Diese Einrichtung spiegelt unser Ethos und das übergeordnete Ziel von STL wider - Milliarden von Menschenleben zu verändern, indem wir die Welt miteinander verbinden. Ich bin gespannt auf die Auswirkungen auf die ländliche Vernetzung und die digitale Landschaft Amerikas."

Von Fiberglas bis hin zu Verkabelung und optischer Konnektivität ist STL einer von nur 6 Anbietern weltweit[1], die über durchgängige Fähigkeiten in diesem Bereich verfügen. Das Unternehmen arbeitet eng mit regionalen und nationalen Akteuren sowie mit Branchenverbänden wie der FBA und der Power and Communication Contractors Association (PCCA) zusammen, um auf breiter Ebene eine sinnvolle Wirkung zu erzielen.

[1] Ex-China

