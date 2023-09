Aufwärtstrend bei den Zahlungsverzögerungen, die sich auf die USMCA-Unternehmen auswirken. Diese stiegen im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 13 %. Kanada ist am stärksten von Zahlungsverzögerungen betroffen.

Cashflow-Sorgen sind in der Region weit verbreitet.

Um dem Kundenkreditrisiko entgegenzuwirken, verstärkten 53 % der befragten USMCA-Unternehmen die internen Kreditkontrollen und stellten zusätzliche Ressourcen für die Bearbeitung unbezahlter Rechnungen bereit.

AMSTERDAM, 18. September 2023 /PRNewswire/-- Das größte Problem für die befragten Unternehmen in der USMCA-Region ist eine deutliche Verschlechterung des Zahlungsverhaltens von B2B-Kunden mit dem Potenzial für negative Auswirkungen auf Liquidität und Cashflow. Der Zahlungsverzug stieg im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 13 %, in Kanada sogar um 30 %. Die Höhe der Forderungsausfälle wies sowohl in den USA als auch in Kanada einen Aufwärtstrend auf, was die Unternehmen in allen Branchen dazu veranlasste, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld strenge Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen des Kundenkreditrisikos zu ergreifen.

Die Mehrheit der Unternehmen in der USMCA-Region wendet mehr Zeit und Ressourcen für die Verfolgung unbezahlter Rechnungen auf, da sie ihre internen Kreditkontrollverfahren verschärft haben. Die Dauer der Zahlungsfristen für B2B-Kunden wurde verkürzt, und auch der Anteil der B2B-Verkäufe auf Kredit ging zurück, da die Unternehmen versuchten, sich gegen Liquiditätsengpässe zu schützen. Die meisten befragten Unternehmen gaben an, dass sie bei der Suche nach Fremdkapital lieber auf Lieferantenkredite zurückgreifen als auf teurere Bankkredite.