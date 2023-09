Vermeintliche Arbeitgebervorteile Experte verrät, was Apotheken wirklich bieten sollten (FOTO)

Lampertheim (ots) - Den Weg zur Apotheke gehen Millionen Menschen täglich. So

wichtig und beliebt Apotheken unter den Menschen sind, so attraktiv sollten sie

auch für Mitarbeiter sein - könnte man meinen. In der Realität sieht es oft

allerdings nicht allzu rosig aus. Ein Grund dafür ist, dass viele Apotheken bei

der Personalsuche auf klassische Methoden setzen. Über Stellenanzeigen in der

Landesapothekerkammer, die Agentur für Arbeit, Aushänge in der Apotheke oder

Radiowerbung sowie Annoncen in Zeitungen findet man heute keine Mitarbeiter mehr

- und auf Initiativbewerbungen zu hoffen, ist auch keine Lösung.



Ganz allgemein entsteht darüber hinaus das Gefühl, dass Apotheken Fachkräften

nicht mehr das bieten, was sie sich wirklich wünschen. "Wer seine offenen

Stellen endlich besetzen will, muss aufhören, Fachkräfte mit oberflächlichen

Benefits zu locken - und anfangen, ihre Wünsche wirklich zu verstehen", sagt

Nicolas Klose. Der Unternehmensberater arbeitete bereits mit mehr als 300

Apotheken an der Optimierung ihrer Mitarbeitergewinnung und weiß daher, was

potenzielle Bewerber tatsächlich von Arbeitgebern erwarten.