Erzeugerpreise für Dienstleistungen im 2. Quartal 2023 -2,8 % zum Vorjahresquartal / Weiter fallende Preise in der See- und Luftfracht führen zu insgesamt sinkenden Erzeugerpreisen

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2023



-2,8 % zum Vorjahresquartal



-0,6 % zum Vorquartal



Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland waren im 2. Quartal 2023

um 2,8 % niedriger als im 2. Quartal 2022. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, sanken die Preise auch gegenüber dem 1. Quartal 2023 um 0,6

%. Diese Entwicklung ist ausschließlich auf den Wirtschaftsabschnitt Verkehr und

Lagerei zurückzuführen. Sinkende Frachtraten und geringere Treibstoffzuschläge

in der See- und Luftfracht führten hier sowie bei den nachgelagerten Speditionen

zu niedrigeren Preisen. In allen anderen Dienstleistungsbereichen stiegen die

Preise.



Verkehr und Lagerei: -13,3 % zum Vorjahresquartal