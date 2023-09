Die Nvidia-KI-Blase droht zu platzen - und die Frage ist nur: kann die Wall Street das Platzen dieser Blase noch hinauszögern, oder platzt sie nun unmittelbar? Denn inzwischen wird immer klarer, dass die Nachfrage nach Chips für KI nicht so groß ist, wie die Märkte in ihre Euphorie sich erträumt hatten: Das zeigen die Nachrichten über den wichtigsten Chip-Produzent TSMC immer klarer. Kein Wunder, dass die Charts der Halbleiterwerte im SOXX ziemlich unschön aussehen. Jede Blase platzt früher oder später - aber die Wall Street möchte, dass sie eher später platzt (weil sie an der Blase prächtig verdient). Daher dürfte es kein Zufall sein, dass mit den Zweifeln über die Zahlen von Nvidia nun Tesla mit dem angeblichen Supercomputer Dojo der neue heiße KI-Trade sein soll (siehe die Aussagen von Morgan Stanley). Diese Hypes folgen immer demselben Muster: man hypt etwas nach oben, dann zeigt sich die weniger großartige Realität. Sichtbar etwa bei Kyptos oder zuletzt beim krachend gescheiterten Metaverse..

Hinweise aus Video:

