Bayreuth (ots) - Das Jahr 2023 markiert einen Meilenstein in derErfolgsgeschichte des internationalen Herstellers für Gesundheits- undLifestyle-Produkte mit Compression medi: Am 14. September 2023 gewährte dasinnovationsstarke Unternehmen am Bayreuther Firmensitz exklusive Blicke hinterdie Kulissen des neuen medi Towers. Die Medienvertreter:innen aus ganzDeutschland begeisterten insbesondere zwei Panel-Diskussionen zu Innovation,Kultur und Design mit namhaften Experten sowie die Keynote von Dr. Nico Rose,SPIEGEL Bestseller-Autor und führender Experte für Positive Psychologie inUnternehmen. Die Besichtigung des Concept Stores, eine Company Tour und diespeziell angefertigten Kunstwerke im Empfangsbereich rundeten die Veranstaltungab.Mit dem exklusiven Presse-Event im neuen Tower bot medi seinen Gästen einenreichhaltigen Mix aus informativen Vorträgen, spannenden Panel-Diskussionen undeinzigartigen Einblicken in das neue Gebäude von Star-Architekt Kilian Kada vomArchitekturbüro kadawittfeldarchitektur. Miriam Weihermüller, Gesellschafterinder medi GmbH & Co. KG und Geschäftsleitung der Marken ITEM m6 und CEP, hieß am14. September 2023 im neuen medi Tower die auserlesenen Medienvertreter:innenvon überregionalen Wirtschafts- und Tageszeitungen, der Fach- und Lokalpressesowie namhafter Architektur- und Design-Magazine herzlich willkommen. "Wenn eseine Ausdrucksform gibt, die von allen gesehen wird und in Erinnerung bleibt,dann ist das sicherlich Architektur. Wir wollten nicht nur ein Gebäudeentwerfen, sondern eine schöne, einzigartige Atmosphäre schaffen, in der unsereMitarbeiter:innen die Identität und Geschichte unseres Unternehmens spüren sowieflexibel arbeiten können. Wir wollten einen Hub kreieren für Innovation,Austausch, Kollaboration und Connectedness. Denn nur mit neuen Ideen gibt esZukunftsperspektiven - und das wollen wir aktiv fördern!"Innovatives Gebäude- und EnergiekonzeptEnde 2017 hat medi das Architekturbüro kadawittfeldarchitektur mit der Planungdes Neubaus beauftragt. "Die Vorzeigeprojekte wie das adidas Laces Gebäude inHerzogenaurach, die Grimmwelt in Kassel und der DFB-Campus in Frankfurt am Mainhaben uns begeistert", erklärt Miriam Weihermüller die Entscheidung. "Zudem hatdas Team um Kilian Kada von Anfang an die Verbindung von Bestand, insbesondereauch der Produktion, und dem Neubau im Fokus gehabt. Das hat uns überzeugt: Wirwollten ein neues Herzstück für alle Mitarbeitenden im Unternehmen schaffen.Auch in Corona-Zeiten hat sich das Architekturbüro Seiler aus Bamberg, unserlangjähriger Partner bei Bauprojekten, federführend und in beeindruckender Weiseum die Realisierung während der Bauphase gekümmert."