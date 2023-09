Ringmetall: Robuste Marge im Kerngeschäft

Ringmetall musste nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr einen deutlichen Rückgang von Umsatz und EBITDA hinnehmen, die Marge im Kerngeschäft Industrial Packaging ist aber nur leicht zurückgegangen. SMC-Analyst Holger Steffen hat deswegen seine EBITDA-Schätzung und das Kursziel angehoben und sieht die Aktie als zu Unrecht stark abgestraft an.

Ringmetall habe laut SMC-Research in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld für das erste Halbjahr einen Rückgang der Erlöse um 13 Prozent auf 100,6 Mio. Euro und des EBITDA von 52 Prozent auf 8,3 Mio. Euro hinnehmen müssen. Nach Angaben des Unternehmens sei die schwache Konjunkturlage inzwischen in mehreren Bereichen spürbar. Das Management arbeite mit Effizienzverbesserungsmaßnahmen dagegen an.