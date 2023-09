YuanTech Solar lieferte YuanHome Solar-Kit in die Schweiz

SHANGHAI, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 13. September lieferte YuanTech Solar, ein neuer Fotovoltaikhersteller aus China, YuanHome Solar-Kits, ein Balkonsolarsystem an das bekannte Schweizer Unternehmen Furber AG. Das ist der erste Auftrag für dieses Systemprodukt nach seiner Markteinführung auf der Intersolar Europe in München, Deutschland, im Juni sowie eine weitere Sendung nach der Lieferung von hocheffizienten N-Typ TOPCon-Solarmodulen Anfang letzten Monats für den schweizerischen Markt.

Um den Herausforderungen des Klimawandels und der globalen Erwärmung zu begegnen, fördert das Energiegesetz der Schweiz nachdrücklich Verbesserungen der Energieeffizienz in Privat-, Firmen- und öffentlichen Gebäuden, um den Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen zu senken. Dank dieser Politik überstieg die neu installierte Fotovoltaikkapazität der Schweiz im Jahr 2022 erstmals 1 GW und die kumulierte installierte Kapazität erreichte 4,65 GW. Gegenwärtig sind auf dem schweizerischen Markt neben der wachsenden Nachfrage nach dezentralen Systemen für Wohngebäude auch Balkonsolaranlagen immer mehr gefragt.