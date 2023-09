Kumulierte Lieferungen von 210 mm Modulen erreichen 150 GW, wobei Trina Solar mit seinen 210 mm Modulen die Hälfte davon ausmacht

Laut TrendForce wird die Produktionskapazität von 210 mm Modulen bis Ende des Jahres voraussichtlich 722 GW erreichen, was 69,83 % der Gesamtkapazität entspricht. Der Anstieg der Kapazität und der Auslieferungen zeigt, dass großformatige Hochleistungsmodule die Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette rasch vorantreiben. Darüber hinaus hat die Ausgangsleistung des 210 mm Moduls des N-Typs 700 W übertroffen, was die Offenheit und Innovation der 210 mm-Produkttechnologieplattform unterstreicht.

Die Produktionskapazität für 210 mm Wafer stieg im Laufe des Jahres um 89,3 %, wobei 210 mm Module 70 % der gesamten Modulkapazität ausmachen

Größere und dünnere Wafer haben sich rasch weiterentwickelt, wobei die großformatigen Wafer dank großer Kostensenkungen und Effizienzverbesserungen schnell den Markt beherrschen. TrendForce zufolge wird die Kapazität für großformatige Wafer in diesem Jahr voraussichtlich 878,6 GW erreichen, was einem Marktanteil von 95,33 % entspricht. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Kapazität für 210 mm Wafer voraussichtlich 357,2 GW erreichen wird, 89,3 % mehr als im Vorjahr.

Laut TrendForce wird die Kapazität für großformatige Zellen in diesem Jahr voraussichtlich 1.136,2 GW erreichen, was 96,93 % der Gesamtkapazität entspricht. Die Kapazität von 210 mm Zellen wird voraussichtlich 899,9 GW erreichen, 179 % mehr als im Vorjahr. Durch dieses Wachstum wird sich auch sein Marktanteil auf 76,8% erhöhen.

Im Modulsegment schätzt TrendForce, dass die Kapazität für großformatige Module in diesem Jahr 961 GW erreichen wird, was einem Marktanteil von 92,84 % entspricht. Die Produktionskapazität von 210 mm Modulen wird voraussichtlich auf 722 GW steigen, 116 % mehr als im letzten Jahr, was 69,83 % der Gesamtkapazität entspricht. Es wird erwartet, dass die Kapazitäten in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden und die Position der großformatigen Module auf dem Markt gefestigt wird.