Aus Doosan Machine Tools wird DN Solutions. Der Messeauftritt in Hannover erfolgt unter neuem Namen und neuem Logo: „Die EMO ist die größte Werkzeugmaschinenmesse der Welt. Diese Messe ist die ideale Gelegenheit, um die Brand Awareness für unser Unternehmen zu erhöhen und unsere Produkte und Technologien in Europa zu fördern", so Kim Hyeok, CEO der europäischen Abteilung von DN Solutions.

SEOUL, Südkorea, 18. September 2023 /PRNewswire/ -- DN Solutions nimmt erstmals unter neuem Namen an der weltweit größten Werkzeugmaschinenmesse „EMO 2023" teil. Auf einer knapp 2000 m² großen Standfläche präsentiert der Werkzeugmaschinenhersteller in Halle 14 an Stand D6 eine Auswahl von 21 hochmodernen Maschinen – eine davon wird auch beim neuen Systempartner SIEMENS zu sehen sein.

Messebesucher erwartet ein vielfältiges Programm

Auf knapp 2000 m² präsentiert DN Solutions dem Fachpublikum gleich 20 Maschinen aus nächster Nähe. Die Exponate werden in drei Kategorien unterteilt und und stehen für hochproduktive Automatisierung, intelligente Fertigung und fortschrittliche 5-Achsen-/Verbundbearbeitung. Im Bereich "Flexible Automation" erleben die Besucher die nahtlose Integration verschiedener Lösungen für das Werkstückhandling, darunter Roboter-, Portallader- und Palettensystemlösungen. In der Kategorie „Real Digitalization" präsentiert DN Solutions intelligente Fertigungslösungen, die auf benutzerfreundlichen Technologien zur digitalen Transformation basieren. Demonstriert werden die Vorteile der digitalen Zwillingstechnologie, darunter die Minimierung von Fehlerquellen durch virtuelle Verifikation und die Reduzierung von Maschinenrüstzeiten. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Unter dem Motto „Green Forward" stellt DN Solutions auf der Messe energiesparende Systeme wie beispielsweise die nebelfreie Lösung zur Ölnebelabscheidung und das Stromverbrauchsüberwachungssystem vor. Die nebelfreie Lösung bietet insbesondere den Vorteil, dass die Motorleistung minimiert wird. Dies führt zu geringeren Strom- und Wartungskosten.

Internationale Kooperationen untermalen Messeauftritt

Ein weiteres Ausstellungs-Highlight erwartet die Messebesucher am Siemens-Stand. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Big Player wurde die Multitasking-Maschine SMX2100ST mit SINUMERIK ONE, das für den digitalen Zwilling optimierte CNC-System von Siemens, ausgestattet. Außerdem wird Titan Gilroy von der Bildungsplattform „Titans of CNC" am 20. September von 13:00-15:00 Uhr vor Ort sein. Der Akteur der gleichnamigen online Reality-TV-Serie wird am Stand zum einen Content für seine Videos auf dem SNS-Kanal von „Titans of CNC" erstellen als auch ein Signier- und Fotoevent für Fans anbieten.

Interessierte finden DN Solutions vom 18. bis 23. September 2023 an Stand D6 in Halle 14.

Bild : DN Solutions wird auf der EMO 2023 eine Auswahl an 21 hochmodernen Maschinen vorstellen, von denen jede die Kraft der Automatisierung und technologischen Innovation verkörpert.

Über DN Solutions Europe GmbH

DN Solutions wurde 1976 gegründet und ist ein repräsentatives, weltweit tätiges Werkzeugmaschinenunternehmen. Das Unternehmen bietet mehr als 500 Produkttypen an, darunter Dreh- und Bearbeitungszentren, die mit eigener Technologie entwickelt wurden. Basierend auf einem Netzwerk von 155 Händlern in 66 Ländern erfüllt DN Solutions die vielfältigen Anforderungen globaler Kunden in den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin, Energie, IT und Bauwesen. DN Solutions hat sich weltweit erfolgreich für die Markteinführung und den Vertrieb von Produkten von Top-Marken wie PUMA, Mynx, Lynx und DNM, die sich durch Langlebigkeit, Präzision und Steifigkeit auszeichnen, eingesetzt. DN Solutions führt den globalen Werkzeugmaschinenmarkt mit einer Software für seine eigene NC „D300" an, zusätzlich zu High-End-Maschinen wie 5-Achsen-Maschinen und Multitasking-Maschinen, hochproduktiven Automatisierungslösungen und intelligenten Fertigungslösungen.

