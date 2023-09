HydraGEN Technology von dynaCERT wird bei der Fleet Services Expo der Stadt Ottawa präsentiert

Toronto (Ontario) – 18. September 2023 / IRW-Press / – dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) fühlt sich geehrt bekannt zu geben, dass es von der Stadt Ottawa (Kanada) zu seiner Fleet Services Expo eingeladen wurde, die am 20. September 2023 in der Swansea Facility unter der Anschrift 2799 Swansea Crescent in Ottawa stattfinden wird. Bei der Fleet Services Expo von Ottawa wird die HydraGEN Technology von dynaCERT präsentiert – eine eigene Technologie zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, die entwickelt wurde, um den Kraftstoffverbrauch und die Kohlenstoffemissionen von Dieselmotoren zu reduzieren, die von Flottenfahrzeugen in ganz Ottawa und weltweit eingesetzt werden.