Weniger als jedes 5. deutsche Unternehmen hat eine Biodiversitätsstrategie (FOTO)

Berlin (ots) -



- Um dem Verlust der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, investieren

Unternehmen bislang weniger als fünf Prozent des dazu erforderlichen Betrags

- Geeignete Ansätze gibt es bereits - darunter Folgenabschätzungen, Lösungen mit

künstlicher Intelligenz sowie synthetischer Biologie



Biodiversität erachten weltweit fast neun von zehn Entscheidungsträger in der

Wirtschaft als wichtig für den Planeten. Dennoch steht der Schutz der

biologischen Vielfalt weit unten auf den Agenden der Unternehmen; mehr

Aufmerksamkeit wird derzeit der Eindämmung des Klimawandels zuteil, so die neue

Studie 'Preserving the fabric of life: why biodiversity loss is as urgent as

climate change' (https://www.capgemini.com/de-de/news/pressemitteilung/only-24-o

f-organizations-have-a-biodiversity-strategy-in-place/) des Capgemini Research

Institute. Bislang verfügen nur 24 Prozent der Unternehmen international - und

16 Prozent in Deutschland - über eine Biodiversitätsstrategie. Erst 16 Prozent

haben die Auswirkungen ihrer Lieferkette auf die Biodiversität untersucht und 20

Prozent die Effekte ihrer Geschäftstätigkeit.