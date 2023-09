Hamburg (ots) -



- Bundesweitert Trend: Solarpotenziale im Neubau entfalten sich zunehmend

- Leipzig knackt erstmals 90-Prozent-Marke und belegt den ersten Platz - Dresden

und Köln auf geteiltem zweitem Platz



Mit dem Solarpaket arbeitet die Bundesregierung derzeit daran, den Ausbau der

Photovoltaik in Deutschland weiter zu vereinfachen. Schließlich sollen bis 2030

215 GW an Photovoltaik installiert sein. Dafür ist ein massiver Ausbau von

Solarenergie nötig.





Das PV-Potenzial auf Neubauchdächern ist enorm. Wie gut deutsche Metropolendieses Potenzial bereits nutzen, zeigt der SolarCheck von LichtBlick. Bereitszum vierten Mal in Folge werden dabei die 14 größten Städte Deutschlands näheruntersucht. Das Ergebnis in diesem Jahr: Der PV-Ausbau kommt in Metropolendeutlich schneller voran. In den meisten Städten herrschen also überwiegendsonnige Aussichten statt schattiger Wolken.Hälfte aller Metropolen über 50-Prozent-MarkeDer SolarCheck erfasst das Verhältnis der Fläche neu errichteter Solaranlagen zuden neu gebauten Dachflächen. Der so ermittelte Solar-Faktor zeigt, wieambitioniert der Solarausbau in den einzelnen Metropolen vorangetrieben wird.Im Durchschnitt liegt der Solar-Faktor bei 51,2 Prozent - rund die Hälfte desPV-Potenzials neuer Dachflächen wird also genutzt. Sieben Metropolen erreicheneinen Solar-Faktor von über 50 Prozent, fünf davon liegen deutlich darüber.Erstmals liegt im Ranking keine Metropole bei unter 20 Prozent.Leipzig mit Rekordergebnis - Vorjahressieger Nürnberg fällt auf Platz 8Ein weiteres Novum: Mit Leipzig (91,3 Prozent) erreicht erstmals eine Metropoleeinen Solar-Faktor von über 90 Prozent. Auch Dresden und Köln können sich imVergleich zum letzten SolarCheck klar verbessern und landen mit 73,8 Prozent aufdem geteilten zweiten Platz. Essen liegt auf dem vierten Platz (71,3 Prozent),Vorjahressieger Nürnberg verliert sieben Plätze und schafft es nur noch aufPlatz acht (48,1 Prozent).Zwar landen die Millionenstädte Berlin (Platz 10 mit 36 Prozent), Hamburg (Platz12 mit 25,1 Prozent) und München (Platz 13 mit 24,6 Prozent) erneut in derunteren Tabellenhälfte. Allerdings können die Metropolen ihren jeweiligenSolar-Faktor teils deutlich verbessern.Überhaupt haben sich nur wenige Städte im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert -darunter Frankfurt. In der Mainmetropole kommt der PV-Zubau auf neuenDachflächen am langsamsten voran (22,8 Prozent). Die Stadt landet damit auf demletzten Platz."Den untersuchten Metropolen gelingt es immer besser, die Solarpotenziale aufNeubauten auszuschöpfen. Wir sind also auf dem richtigen Weg - auch wenn es in