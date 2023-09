Ray Dalios Anlagetipps für turbulente Zeiten!

Ray Dalio, US-Milliardär und Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, rät Anlegern zu diversifizierten Portfolios. Grund dafür seien die anhaltenden globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten.

Auf dem Milken Institute Asia Summit in Singapur sagte Dalio laut CNBC: "Ich würde diversifizieren, weil das, was ich nicht weiß, viel größer ist als das, was ich weiß". Seiner Ansicht nach könne durch Diversifizierung das Risiko minimiert werden, ohne die potenziellen Renditen drastisch zu verringern.