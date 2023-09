Karlsruhe (ots) - Noch wenige Tage, dann trifft sich das Who is Who der Nutzfahrzeugbranche bei der achten NUFAM - Die Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe. Vom 21. bis 24. September trifft sich in der Messe Karlsruhe wieder alles, was in der Nutzfahrzeugbranche Rang und Namen hat. Bei der achten Ausgabe der NUFAM - Die Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe bilden über 400 Ausstellende auf 80.000 Quadratmetern die gesamte Bandbreite der Branche ab und präsentieren zahlreiche Neuheiten und zukünftige Technik. Im Fokus stehen in diesem Jahr alternative Antriebe.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer