15 Millionen Euro L'Oréal stellt Climate Emergency Fund vor (FOTO)

Clichy/Düsseldorf (ots) - Zum Start der Climate Week in New York City hat

L'Oréal einen neuen Stiftungsfonds vorgestellt, mit dem Gemeinden mit dem

größten Klima-Katastrophenrisiko künftig nach dem 'Prepare+Repair-Pinzip'

unterstützt werden sollen.



L'Oréal stellt zum Start der Climate Week in New York City mit dem 'L'Oréal

Climate Emergency Fund' einen neuen Stiftungsfonds in Höhe von 15 Millionen Euro

vor, der Gemeinschaften in den am stärksten durch Klima-Katastrophen bedrohten

Gebieten darin unterstützen soll, mehr Widerstandskraft zu entwickeln. Mit dem

Fonds werden fachkundige Partnerorganisationen in die Lage versetzt, in diesen

Gemeinden nach dem "Prepare+Repair Prinzip" zu arbeiten. Sie werden also darin

unterstützt, die Auswirkungen möglicher Klimakatastrophen vorbereitend zu

minimieren und im Katastrophenfall schnell wiederherstellend einzugreifen.