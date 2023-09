Bayerischer Gesundheitsminister Holetschek besucht PUREN Pharma & SaniPlus Apotheke (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - PUREN Pharma bringt dringend benötigte Antibiotikasäfte fürKinder in den VerkehrSeit Monaten herrscht in Deutschland ein dramatischer Versorgungsmangel beiAntibiotikasäften für Kinder. In enger Zusammenarbeit mit dem bayerischenGesundheitsministerium ist es dem Münchener Pharmaunternehmen PUREN Pharmagelungen, eine Reihe von Antibiotikasäften für Kinder, die für den US-Marktvorgesehen war, in Deutschland zur Verfügung zu stellen. BayernsGesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) besuchte das Unternehmen PUREN Pharmasowie die SaniPlus Apotheke in München-Riem, um mit Vertretern von PUREN Pharmaund deren indischem Mutterkonzern Aurobindo Pharma Ltd. sowie derApotheker-Familie Lauterbach über die aktuelle Lage zu sprechen. Holetschekbedankte sich dabei ausdrücklich für ihren bemerkenswerten Einsatz im Kampfgegen den Versorgungsmangel."Dass vor allem auch kranke Kinder trotz der Engpässe aktuell noch gutmedizinisch versorgt werden können, ist dem engagierten Einsatz allerBeteiligten zu verdanken", betonte der bayerische Gesundheitsminister KlausHoletschek bei seinem Besuch der SaniPlus Apotheke Riem. Gerade für Kinder undihre Familien ist der seit Monaten bestehende Lieferengpass fürantibiotikahaltige Säfte besonders dramatisch. Das bekräftigte auch dieApothekerin und Inhaberin der SaniPlus Apotheke Birgit Lauterbach unddemonstrierte dem Gesundheitsminister die Lage anhand eines Rezeptes: "Es istkatastrophal. 15 % der Arzneimittel sind aktuell nicht verfügbar. Ist der hierverordnete Antibiotikasaft nicht lieferbar, muss ich in den direkten Austauschmit dem behandelnden Arzt gehen. Wenn das beispielsweise an einem Samstag nichtmöglich ist, kann ich im schlimmsten Fall das Kind nicht ordnungsgemäßversorgen."Umso dankbarer ist das Ehepaar Lauterbach, dass es jetzt endlich einenLichtblick am Ende des Lieferengpass-Tunnels gibt. Dem MünchnerPharmaunternehmen PUREN Pharma ist es gelungen, eine Reihe von Antibiotikasäften- die eigentlich in den USA zugelassen sind und für den dortigen Markt bestimmtwaren - in Deutschland zur Verfügung zu stellen und so den Apotheken vor Ortwieder eine ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung ermöglichen zu können."Wir haben gestern die ersten Packungen Antibiotikasäfte beim Großhandelbestellt und freuen uns, diese jetzt an Eltern und ihre Kinder abgeben zukönnen", so das Ehepaar Lauterbach weiter.Hilfreiche Unterstützung durch das bayerische GesundheitsministeriumPUREN Pharma wurde Anfang dieses Jahres direkt von der EuropäischenArzneimittelbehörde EMA (European Medicines Agency) und später auch vom