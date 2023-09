Auf diese vier Punkte schauen Anleger bei der anstehenden Fed-Entscheidung

Das Augenmerk wird hauptsächlich auf der Wirtschaftsprognose der Fed liegen, der so genannten Summary of Economic Projections (SEP). "Die SEP wird wahrscheinlich der wichtigste Aspekt der Septembersitzung für die Märkte sein", erwartet Aditya Bhave, leitender Volkswirt der Bank of America.

Es gibt vier wichtige Punkte, auf die Ökonomen ihre Aufmerksamkeit richten werden:

1. Wird die Fed bei ihrer Prognose von vier Zinssenkungen im Jahr 2024 bleiben?

Die Notenbanker haben betont, dass sie ihren Leitzins hoch halten wollen, um die Inflation weiterhin zu kontrollieren. Derzeit bewegt sich der Zinssatz in einer Spanne von 5,25-5,5 Prozent. Im Juni hat die Federal Reserve vier Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte für das nächste Jahr in Aussicht gestellt. Einige Ökonomen nehmen jedoch an, dass die Fed mittlerweile weniger Zinssenkungen plant.

"Sie werden sagen, dass angesichts der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft weniger Zinssenkungen notwendig sind", erklärte Bhave in einem Interview mit Marketwatch. Er geht davon aus, dass es 2024 lediglich zu drei Senkungen um 25 Basispunkte kommen wird. Sollte die Fed dies jedoch klar ankündigen, "wäre dies für die Märkte eine deutliche falkenhafte Überraschung", so Bhave weiter.

2. Wie viele Fed-Vertreter glauben, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben?

Im Juni waren nur sechs von 18 Fed-Vertretern der Meinung, dass die Zentralbank den Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat. Krishna Guha, stellvertretender Vorsitzender von Evercore ISI, geht davon aus, dass diese Zahl auf fast die Hälfte des Ausschusses steigen werde.

"Wir glauben, dass Powell dies eher als geteiltes Votum denn als eindeutige Tendenz zu einer weiteren Zinserhöhung bezeichnen wird, sodass der Markt weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von 50:50 einpreist", so Guha in einer Mitteilung an Kunden.

3. Welche Änderungen wird die Fed an ihrer Wirtschaftsprognose vornehmen?

Die Ökonomen der Bank of America gehen davon aus, dass die Fed ihre Wachstumsprognose für 2023 von einem Prozent auf zwei Prozent anheben wird, da die Wirtschaft so stark ist. Was die Inflation angeht, so könnte die Fed ihre Prognose für die PCE-Kerninflation von 3,9 Prozent auf 3,7 Prozent senken.

Die Kerninflation könnte jedoch um zwei Zehntel auf 2,8 Prozent für 2024 nach oben korrigiert werden, da sich die Wirtschaft als widerstandsfähig erwiesen hat. Die Fed wird wahrscheinlich eine Inflation von zwei Prozent für das Jahr 2026 vorhersagen.

4. Wird die Fed ihre Prognose für den neutralen Zinssatz nach oben korrigieren?

Volkswirte erwarten, dass die Fed ihre Schätzung für den längerfristigen neutralen Zinssatz erhöhen könnte. Das ist wichtiger als es klingt. Es bedeutet, dass sich "das gesamte Zinsniveau nach oben bewegt", so Yelena Shulyatyeva, Senior Economist bei BNP Paribas.

Das bedeutet, dass die Amerikaner die extrem niedrigen Hypothekenzinsen und anderen Kreditzinsen, die nach der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 üblich waren, möglicherweise nicht mehr erleben werden. Derzeit rechnet die Fed mit einem neutralen Zinssatz von 2,5 Prozent, aber die Bandbreite der Schätzungen reicht von 2,375 Prozent bis 3,625 Prozent.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.